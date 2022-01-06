المفوضية الأوروبية تعلن اختيار 60 ألف شاب لاكتشاف أوروبا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن نتائج الجولة الأخيرة من طلبات الاشتراك في اكتشاف أوروبا التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021.

وسيحصل 60950 شابًا على تصريح سفر مجاني لزيارة أوروبا، وسيسافر المتقدمون الناجحون بمفردهم أو في مجموعة تصل إلى خمسة أشخاص بين مارس 2022 وفبراير 2023 لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وتماشياً مع الصفقة الخضراء ، سيسافر المشاركون بشكل أساسي عن طريق السكك الحديدية ، مع بعض الاستثناءات للسماح لأولئك الذين يعيشون على الجزر بالمشاركة.

وقالت نائبة الرئيس لطريقة الحياة الأوروبية، مارجريتيس شيناس: إن ازدهار التنقل للشباب الذي يمثل 60.000 تصريح سفر يوفر فرصًا رائعة للشباب لتجاوز هذه الأوقات الصعبة،ويبدأ عام 2022 بداية سريعة، وسيكون هذا عام الشباب الأوروبى.

وقالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب ، ماريا غابرييل : "يا لها من طريقة جيدة لبدء السنة الأوروبية للشباب بإعلان نتائج DiscoverEU! نريد أن يكون هذا العام احتفالاً لجميع الشباب، وسنضاعف الفرص المتاحة لهم على مدار العام ، على سبيل المثال عن طريق زيادة عدد تذاكر DiscoverEU في الجولة التالية التي ستقام في ربيع عام 2022.

كما تم فتح باب التقديم لشهر أكتوبر للشباب الأوروبي المولودين بين 1 يوليو 2001 و 31 ديسمبر 2003 بشكل استثنائي ، يمكن أيضًا لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عامًا التقدم بعد تأجيل جولاتهم بسبب جائحة COVID-19. نظرًا لأن تطور الوباء لا يزال غير معروف ، فسيتم تقديم حجوزات مرنة لجميع المسافرين من خلال بطاقة سفر متنقلة جديدة.

وكانت المفوضية قد أطلقت برنامج اكتشاف أوروبا في يونيو 2018 ، بعد اقتراح من البرلمان الأوروبي،وتم دمجه رسميًا في برنامج Erasmus + الجديد 2021-2027. منذ يونيو 2018 ، وموّل البرنامج 130.000 بطاقة سفر.