الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تستقبل المصلين فى قداس عيد الميلاد

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية المصلين مساء اليوم الخميس، للمشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظا على سلامة المصلين.

كما استقبلت كافة الكنائس المصلين اليوم الخميس، لأداء صلاة القداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد بإجراءات احترازية مشددة منعا للزحام حفاظا على سلامة المصلين بوضع علامات إرشادية داخل الكنائس وأماكن للجلوس والالتزام بالتباعد الاجتماعى أثناء الصلوات والالتزام بارتداء الكمامة.

كما أذاعت الكنيسة القداس على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ويذكر أن أمن الإسكندرية يشن حملات مكبرة على كافة القطاعات لتأمين مداخل ومخارج المحافظة والتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيدة والمنشآت الحيوية ودور العبادة بالإضافة إلى المتنزهات ونشر قوات ثابته ومتحركة على الطرق الرئيسية بالمحافظة واكوال أمنية لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية.

وتشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية من خلال عدة محاور رئيسية و من خلال عدة خطوات إستباقية حيث كلف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية و تحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية فى أوقات الصلاوات و وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية و المحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الأحتفالات والصلاوات.