الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة الشعبية بقداس عيد الميلاد بنسبة 25 %

رامى محيى الدين

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في العاصمة الإدارية، إن "قداس عيد الميلاد هذا العام متاح لأنه فى العام الماضى أقيم بلا حضور شعبى ونحن مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية"، مضيفا أن "المشاركة الشعبية ستكون بنسبة 25 %".

وأكد خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة دي إم سي: "ستتولى فرق الكشافة الكنسية متابعة الإجراءات من تباعد اجتماعى وارتداء كمامات"، موضحا أن القداس سيبدأ الساعة السابعة وسينتهى بعد منتصف الليل.

وتابع: "بشكل عام ميلاد المسيح قسم الزمن، ولدينا ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، ومجىء المسيح يمثل إشراق الأمل والرجاء في حياة البشر، وهو يحمل معنى مهم جدا وهو عدم اليأس، وأن يسعى الإنسان لتحقيق أمنياته وأهدافه، وامتزج مجيئه برسالة الفرح لأن الملائكة سبحت في يوم ميلاده".

وأشار إلى أن قداسة البابا يتبنى اتجاه للحديث عن الأمور الإيجابية والبناءة في كلماته التى تحمل رسائل السلام والرضا والجدية في الحياة، لافتا إلى أنه من المتوقع حضور ممثلي الكيانات المختلفة وكبار الشخصيات لتقديم التهنئة وقد حضر في الأيام الماضية بعض السياسيين والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.