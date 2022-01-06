القوى العاملة: صرف 966 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة فى الأقصر

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 656 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 3 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1776 شاباً، منهم 11 من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 1141 شهادة قياس مستوى المهارة، و1148 رخصة مزاولة الحرفة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 6 منح مواليد بـ 12000 جنيه، و8 منح زواج واحدة بمبلغ 24000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 133 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 88 ألفاً و150 جنيها، بالإضافة إلي إستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1648 عاملاً من المسجلين بإجمالي 842 ألفاً و500 جنيه، وتسجيل 79 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 263 منشأة، وإعادة التفتيش على 377 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 80 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 368 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل 8 ندوات توعية، ومنح ترخصين لمنشأتين.

كما تلقت المديرية 27 شكوى عمالية، تم تسوية أثنين منها ودياً، وإحالة 8 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ شكوى منها، و16 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 340 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.