اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الميلاد المجيد بالقطاع الخاص

الخميس، 06 يناير 2022 09:03 ص
القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة عيد الميلاد المجيد بالقطاع الخاص محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس 6 يناير 2022، التي أعطيت  للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع، بدلا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وأعرب وزير القوي العاملة عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.
 
وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الخميس 6 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بدلا من الجمعة 7 يناير 2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون اليوم الخميس، الموافق 7 يناير 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
 

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