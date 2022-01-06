مانيلا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 43 حالة.

وأفادت الوزارة -في بيان لها نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن حالات الإصابة الجديدة تتألف من 10 مواطنين فلبينيين عائدين من الخارج و19 حالة محلية.

وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت الأربعاء، أنه تم تطعيم 5.7مليون طفل على الأقل بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن 8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما حصل 5.7 مليون طفل على الجرعة الثانية.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين نسمة قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين -التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا- قد تمكنت حتى الآن من تطعيم 6ر50 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.