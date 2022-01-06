وأفادت الوزارة -في بيان لها نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن حالات الإصابة الجديدة تتألف من 10 مواطنين فلبينيين عائدين من الخارج و19 حالة محلية.