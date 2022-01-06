وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 51 ألفا و743 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 56 ألفا و561 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليونين و780 ألفا و613 شخصا، وذلك بعدما تعافى 616 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

