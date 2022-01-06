أعلن وزير الخارجية الصينى وانج يى، أن بلاده ستعين مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقى لدعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الأمنية الحالية وضمان السلام والإزدهار فى المنطقة على المدى الطويل.
وقال وانج، في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية كينيا رايشيل أومامو في مومباسا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية، اليوم الخميس، إن مصير المنطقة يجب أن يكون في أيدي دول القرن الإفريقى".
وأضاف: "اقترحنا على دول هذه المنطقة عقد مؤتمر حول السلام في القرن الإفريقي ومن أجل مناقشة هذه المسألة وتبادل التوافق السياسي وتنسيق الإجراءات، ستعين الصين مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية الصينية في منطقة القرن الإفريقي".
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