وقال وانج، في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية كينيا رايشيل أومامو في مومباسا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية، اليوم الخميس، إن مصير المنطقة يجب أن يكون في أيدي دول القرن الإفريقى".

وأضاف: "اقترحنا على دول هذه المنطقة عقد مؤتمر حول السلام في القرن الإفريقي ومن أجل مناقشة هذه المسألة وتبادل التوافق السياسي وتنسيق الإجراءات، ستعين الصين مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية الصينية في منطقة القرن الإفريقي".