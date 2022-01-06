الصحة العالمية: تسجيل 9.5 مليون إصابة كورونا فى العالم خلال أسبوع

كتب أحمد عرفة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 9.5 مليون إصابة كورونا في العالم خلال أسبوع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نسبة الارتفاع في إصابات كورونا خلال أسبوع تجاوزت الـ 70%.

وفى وقت سابق، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا على مستوى العالم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) ، وذلك وفق آخر احصاء لها يوم أمس الأربعاء، عن 2،294،039 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، هذا هو أعلى رقم يومي في إحصاءات منظمة الصحة العالمية للوباء بأكمله، بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، تجاوز عدد الحالات خلال 24 ساعة 2 مليون حالة.