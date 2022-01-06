اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد

الخميس، 06 يناير 2022 01:21 م
الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.


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