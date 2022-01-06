الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الارثوذكس بعيد الميلاد المجيدالخميس، 06 يناير 2022 01:21 م
الرئيس السيسى
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