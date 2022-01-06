الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الارثوذكس بعيد الميلاد المجيد

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.