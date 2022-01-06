الرئيس الجزائرى يبعث رسالة تعزية فى وفاة الفنان محمد حلمى

وكالات الأنباء

بعث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة الفنان محمد حلمى، الذى توفى، أمس الأربعاء عن عمر يناهر الـ90 عاما.

وجاء فى رسالة الرئيس: "إلى عائلة الفنان المرحوم براهيمى محمد أمزيان المعروف بمحمد حلمي، تلقيت بتأثر وأسى انتقال الفنان المرحوم محمد حلمي، إلى جوار رب العزة، تولاه المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة.. أمام هذا المصاب الأليم ونحن نودع واحدا من مشاهير الساحة الفنية الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية، والذي استحق بجدارة لدى عموم الجمهور والمهتمين بالثقافة والفن في بلادنا كل التقدير والاحترام".

وتوفي السينمائى والفكاهى وكاتب الأغاني، محمد حلمي عن عمر يناهز الـ 90 عاما، حسبما أعلن التلفزيون الجزائري.

وجثمان الفقيد واسمه الحقيقي أمزيان إبراهيمي، وارى الثرى بمقبرة سيدي امحمد بالعاصمة.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفنى بعد إعلان خبر وفاة الفنان محمد حلمى، وكان الراحل واحدا من مشاهير الساحة الفنية الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم فى إثراء الإنتاج التلفزيونى والسينمائى على مدى سنوات طويل.