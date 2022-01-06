الدفاع الروسية تعلن وصول أولى الوحدات من قواتها لحفظ السلام إلى كازاخستان

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن وصول أولى الوحدات من قواتها إلى كازاخستان، فى إطار مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي .

يذكرأن، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، حول الأوضاع فى كازاخستان "نتابع بقلق ونراقب الوضع في كازاخستان"، لافتا إلى أنه من المهم جدا لجميع المشاركين فى هذه الأحداث الحالية ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار في معالجة جميع القضايا ذات الصلة".

وتشهد كازاخستان موجة من الاحتجاجات وأن جميع الرحلات الجوية فى مطار عاصمة كازاخستان قد ألغيت حتى الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، وسط توقف مؤقت لخدمة الإنترنت وعمل البنوك والبورصات.

وقالت وكالة سبوتنيك "فى مطار نور سلطان، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهرا (9.00 بتوقيت موسكو). هذه رحلات إلى ألما آتا وسيمى وبيتروبافلوفسك وأكتوبى وتركستان وموسكو".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل الإعلام أنه تم تعليق عمل البنوك والبورصات فى كازاخستان مؤقتا وسط احتجاجات فى البلاد، وفق تقرير صادر من البنك الوطني، بحسب "روسيا اليوم".

كما ذكرت المصادر أن خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت متوقفة حاليا فى أكبر مدن البلاد،وفرضت كازاخستان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب التى رافقتها بسبب الاحتجاجات على زيادة مضاعفة فى أسعار الغاز.