الخارجية الألمانية: برلين وواشنطن لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن تسليح أوكرانيا

كتبت ـ هناء أبو العز

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بأن وجهات نظر برلين وواشنطن حيال إمداد أوكرانيا بالأسلحة تختلف اتفاقنا على دعم كييف في مواجهة التهديد القادم من روسيا.

وجاءت تصريحات بربوك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أثناء زيارتها واشنطن ، قائلة: لدينا موقف مختلف بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا .

وفي حديثها عن العقوبات المحتملة، أفادت بربوك بأنه نظرًا للوضع على الحدود الأوكرانية - الروسية، أكدنا بوضوح أن المزيد من التصعيد العسكري وانتهاك سيادة أوكرانيا سوف يترتب عليه "عواقب اقتصادية هائلة تؤثر أيضًا على القطاع المالى".

وأشارت إلى أن تداعيات تصرفات روسيا على أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة، وعلى الحكومة الروسية أن تدرك ذلك.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على أن المخرج الوحيد من دوامة التصعيد هو الحوار الذى لا بديل له، قائلة إن الوضع سيناقش فى محادثات ثنائية مباشرة وأشكال أخرى.

ووفقًا للدبلوماسية الألمانية البارزة، تحاول ألمانيا إلى جانب فرنسا، تعزيز المفاوضات فى إطار صيغة نورماندى، كما تدعم جهود التفاوض داخل الناتو ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وتقوم بربوك بأول زيارة لها للولايات المتحدة كوزيرة للخارجية. وفى واشنطن، أجرت محادثات مع بلينكن والتقت برئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى.