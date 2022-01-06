اليوم السابع
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التعليم توضح عقوبة الطالب الغشاش بامتحان الثانوى العام.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 يناير 2022 05:00 ص
التعليم توضح عقوبة الطالب الغشاش بامتحان الثانوى العام.. اعرف التفاصيل طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن محاولات الغش فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، تؤذى صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوى الامتحان على قسمين، أحدهما "الكترونى" يتم تصحيحه الكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالى ورقى" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقى الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  



وأوضحت أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسيتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.



وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسى من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد والتى تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم.


التربية والتعليم

عقوبة الغش

امتحانات الثانوى العام

اخبار مصر

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