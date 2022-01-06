اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 09:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس الثانى يستقبل الرئيس السيسى فور وصوله لكاتدرائية ميلاد المسيح

الخميس، 06 يناير 2022 08:15 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل الرئيس السيسى فور وصوله لكاتدرائية ميلاد المسيح الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

 

ورفعت إحدى الحاضرات لقداس عيد الميلاد المجيد، الذى تقيمه الكنيسة الأرثوذكسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتة مكتوب عليها "السيسى رئيسى".

 

 

 


عيد الميلاد

قداس عيد الميلاد

كاتدرائية ميلاد المسيح

الرئيس السيسي

كاتدرائية العاصمة الإدارية

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة