وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية)،إنه خلال عملية استباقية استندت على اعترافات أحد الإرهابيين من المقبوض عليهم، تم ضبط أحد الأوكار الإرهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الإرهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوي، حيث ضبط بداخلها 6 عبوات ناسفة و11 مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية، مضيفًا أنه تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي تحت السيطرة .

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت أمس الأربعاء، اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليات منفصلة، في ثلاث محافظات .