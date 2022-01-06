الاتحاد الدولى للهلال والصليب الأحمر يحذر من أزمة صحية فى الفلبين

كتبت ـ هند المغربى

حذر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) من أزمة صحية متفاقمة فى شرق الفلبين بعد أن دمر إعصار راى الشديد المستشفيات وأثر على أكثر من 7.3 مليون شخص.

ووفق بيان الاتحاد يعمل الصليب الأحمر الفلبينى يعمل الإتحاد على توسيع نطاق الرعاية الصحية الحرجة في الجزر التى دمرها الإعصار، لمنع المزيد من انتشار كوفيد-19، والأمراض المميتة المنقولة بالمياه بما فى ذلك التهاب المعدة والأمعاء والإسهال المائى الحاد، وذكر التقرير أن هناك أكثر من 400 حالة إسهال والتهاب معوى فى المناطق المتضررة من الإعصار، مع تدمير 141 منشأة صحية بسبب العاصفة.

قال رئيس الصليب الأحمر الفلبينى ريتشارد جوردون: تقدم الفرق الصحية التابعة للصليب الأحمر الفلبيني الرعاية الحيوية في الخيام الطبية للطوارئ في جزيرة سيارجاو، مما يعزز الخدمات الصحية فى المستشفى، الذي تضرر بشدة من جراء الإعصار وفقد معظم سطحه.

وأضاف "نرسل على وجه السرعة المزيد من الفرق الصحية ومستلزمات النظافة والموارد، بما في ذلك إمدادات المياه المأمونة وأنظمة تنقية المياه إلى جزيرة سيارجاو وسيبو وبالاوان وبوهول، لمنع انتشار المرض".

وقال رئيس وفد الفلبين للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ألبرتو بوكانيغرا: "إنه لأمر مقلق للغاية أن الناس أصبحوا مرضى للغاية وحتى يموتون فى المناطق التى دمرها هذا الإعصار، الذى ترك الملايين دون الحصول على مياه الشرب النظيفة والمستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضح "تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عاجل على تكثيف الرعاية الصحية وتوفير المياه النظيفة للوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة من أمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء والإسهال".

وناشد الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل 20 مليون فرنك سويسرى لتزويد أكثر من 400 الف شخص بالإغاثة الفورية، بما فى ذلك الإمدادات الغذائية، واستعادة الوصول إلى المياه النظيفة، والدعم طويل الأجل لمساعدة العائلات على إعادة بناء منازلهم وسبل عيشهم المحطمة.