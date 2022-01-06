الاتحاد الأوروبى: نمر بلحظات حرجة بشأن الوضع حول أوكرانيا

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قال المفوض السامى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن الوضع حول أوكرانيا يشهد لحظات حرجة.

جاء ذلك - وفقا لبيان للاتحاد الأوروبى - خلال المؤتمر الصحفى الذى أجراه المفوض السامى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى عقب لقائه مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا.

وأوضح بوريل أن الأيام المقبلة ستشهد انعقاد أعمال مجلس غير رسمى للشئون الخارجية، ومجلس غير رسمى مع وزراء الدفاع، وستبدأ المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.. قائلا: " هذه لحظة حرجة وأعتقد أنها كانت اللحظة المناسبة القادمة، حتى لو لم تكن الظروف الجوية هى الأفضل لزيارة هذا الجزء من أوكرانيا".

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأكثر موثوقية لأوكرانيا، لافتا إلى تقديم الاتحاد دعم سياسى ومالى واقتصادى لأوكرانيا، بما يزيد عن 17 مليار يورو منذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم.

ولفت إلى أن روسيا تحشد قواتها بطريقة غير عادية حول الحدود الأوكرانية وبسرعة كبيرة، مجددا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبى الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك للعمل المشترك لنزع فتيل النزاع.