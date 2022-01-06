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الأمم المتحدة: نتابع عن كثب الأوضاع فى البوسنة والهرسك

الخميس، 06 يناير 2022 11:24 ص
الأمم المتحدة: نتابع عن كثب الأوضاع فى البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك- ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة نتابع عن كثب ونشعر بالقلق إزاء ما شهدناه في البوسنة والهرسك على عدد من المستويات لافتا الى أنه من المهم الاستمرار للجميع لمواصلة العمل من أجل وحدة ذلك البلد

وكانت دعتوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، دعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، الذي يريد الانفصال عن المناطق ذات الأغلبية الصربية فى البوسنة والهرسك.

وفي حديثها عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت بربوك: يجب أن يتعرض دوديك لمزيد من الضغط من قبل الاتحاد الأوروبى"، ووصفت الوضع في البوسنة والهرسك بأنه "مقلق".

وقالت بربوك، إن الجهود المبذولة للانفصال غير مقبولة، وهذا يعني أيضًا أنه ينبغي أيضًا استخدام نظام العقوبات الحالي ضد دوديك الآن.

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا بربوك، أن على الاتحاد الأوروبي إدراج زعيم صرب البوسنة في القائمة السوداء لإثارة عدم الاستقرار في الدولة الواقعة غرب البلقان.

وصوّت برلمان جمهورية صربسكا المفوض في البوسنة مؤخرًا على إنشاء جيش جديد للعرقية الصربية وجهاز مخابرات في قرار غير ملزم.

 


الأمم المتحدة

البوسنة

الهرسك

الاتحاد الاوربي

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