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الأمم المتحدة: فنزويلا تتسلم 3 ملايين جرعة لقاح من كوفاكس

الخميس، 06 يناير 2022 10:46 ص
الأمم المتحدة: فنزويلا تتسلم 3 ملايين جرعة لقاح من كوفاكس لقاح كوفيد-19
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه وصلت أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح من مرفق كوفاكس التابع للصحة العالمية إلى فنزويلا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للجرعات التي تم تلقيها من خلال كوفاكس إلى ما يقرب من 9 ملايين جرعة.

وأضاف دوجاريك أنه ساهم مرفق كوفاكس بـ 2.6 مليون حقنة لدعم جهود التلقيح الوطنية في فنزويلا مشيرا الى انه خلال الأيام الماضية تلقت بوليفيا ما يقرب من مليوني جرعة من خلال مرفق كوفاكس و التي تبرعت بها إسبانيا وألمانيا

وأكد دوجاريك أنه بفضل الجهود اللوجستية التي قادتها منظمة الصحة العالمية ، وصل ما يقرب من 90 مليون جرعة في 33 دولة في أمريكا اللاتينية.


الأمم المتحدة

جرعة لقاح

كوفاكس

الصحة العالمية

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