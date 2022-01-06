الأرصاد تعلن توثيق صفحتها الرسمية على فيس بوك

كتب محمود راغب

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توثيق صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالعلامة الزرقاء، وهى تشير إلى أن فيس بوك قد قام بالتحقق من أن هذا الحساب حقيقي وتابع بالفعل للمؤسسة الحكومية وهي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وهو ما يعني ان هذه الصفحة أصبحت حسابا رسميا يتبع الهيئة العامة للأرصاد الجوية...

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة .