اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 10:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اقتحام الكونجرس.. أرقام توثق التحقيق فى قضية "القرن" الأمريكية.. إنفوجراف

الخميس، 06 يناير 2022 10:00 ص
اقتحام الكونجرس.. أرقام توثق التحقيق فى قضية "القرن" الأمريكية.. إنفوجراف اقتحام الكونجرس
إعداد : نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عام مر علي واقعة اقتحام الكونجرس الأمريكى، والذي وقع ضمن سلسلة من الأحداث الدامية التي صاحبت الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، والتي شهدت فوز الرئيس الحالي جو بايدن علي حساب الرئيس السابق دونالد ترامب ، ما دفع أنصاره للدخول في اعتصامات ومسيرات غاضبة ، وصلت ذروتها ليلة 6 يناير ، حينما اقتحم العشرات مبني الكابيتول ، ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين.


 

أرقام توثق عام التحقيق فى اقتحام الكونجرس
 

700 شخص وجه لهم المدعى العام اتهاما رسميا

530  شخصا لم تبدأ محاكمتهم حتى الآن

30  شخصا تم اتهامهم بسرقة ممتلكات حكومية

225  تم اتهامهم بالاعتداء على مسئولى إنفاذ القانون

اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس

 

عام واحد.. عقوبة الدخول أو البقاء بمبنى الكابيتول بمخالفة القانون

75  متهما باستخدام سلاح مميت أو خطير ضد الضباط

81  فردا سابقا وحاليا من الجيش ضمن المتهمين

160  اعترافا وإقرارا بالذنب

70  حكماً تم إصداره حتى الآن

18  عاماً عمر أصغر متهم

 


اقتحام الكونجرس

قضية القرن

جو بايدن

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عام على اقتحام الكونجرس .. صدمة 6 يناير فى أرشيف الصحافة الأمريكية .. صور

الخميس، 06 يناير 2022 12:30 ص

البيت الأبيض: بايدن سيدين دور ترامب فى التحريض على الاعتداء على مبنى الكونجرس

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:31 م

عام على اقتحام الكونجرس.. واشنطن تستقبل الذكرى الأولى لـ6 يناير بـ"الطوارئ".. بايدن يخاطب الأمريكيين.. ترامب يتراجع عن إحياء الذكرى.. وضابط فى دعوى جديدة ضد الرئيس السابق: حرض وساعد وقدم الدعم لمسيرات الفوضى

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:00 م

قبل ذكرى اقتحام الكونجرس.. 57% من الأمريكيين يتوقعون تكرار أحداث 6 يناير

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:38 م

بعد عام على اقتحام الكونجرس.. مشرعون يدرسون قوانين جديدة للحماية من "انقلابات الانتخابات"

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة