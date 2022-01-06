اقتحام الكونجرس.. أرقام توثق التحقيق فى قضية "القرن" الأمريكية.. إنفوجراف

إعداد : نهال أبو السعود

عام مر علي واقعة اقتحام الكونجرس الأمريكى، والذي وقع ضمن سلسلة من الأحداث الدامية التي صاحبت الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، والتي شهدت فوز الرئيس الحالي جو بايدن علي حساب الرئيس السابق دونالد ترامب ، ما دفع أنصاره للدخول في اعتصامات ومسيرات غاضبة ، وصلت ذروتها ليلة 6 يناير ، حينما اقتحم العشرات مبني الكابيتول ، ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين.





أرقام توثق عام التحقيق فى اقتحام الكونجرس



700 شخص وجه لهم المدعى العام اتهاما رسميا

530 شخصا لم تبدأ محاكمتهم حتى الآن

30 شخصا تم اتهامهم بسرقة ممتلكات حكومية

225 تم اتهامهم بالاعتداء على مسئولى إنفاذ القانون



اقتحام الكونجرس

عام واحد.. عقوبة الدخول أو البقاء بمبنى الكابيتول بمخالفة القانون

75 متهما باستخدام سلاح مميت أو خطير ضد الضباط

81 فردا سابقا وحاليا من الجيش ضمن المتهمين

160 اعترافا وإقرارا بالذنب

70 حكماً تم إصداره حتى الآن

18 عاماً عمر أصغر متهم