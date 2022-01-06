اقتحام الكونجرس.. أرقام توثق التحقيق فى قضية "القرن" الأمريكية.. إنفوجراف

عام مر علي واقعة اقتحام الكونجرس الأمريكى، والذي وقع ضمن سلسلة من الأحداث الدامية التي صاحبت الانتخابات الأمريكية الأخيرة ، والتي شهدت فوز الرئيس الحالي جو بايدن علي حساب الرئيس السابق دونالد ترامب ، ما دفع أنصاره للدخول في اعتصامات ومسيرات غاضبة ، وصلت ذروتها ليلة 6 يناير ، حينما اقتحم العشرات مبني الكابيتول ، ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين.
أرقام توثق عام التحقيق فى اقتحام الكونجرس
700 شخص وجه لهم المدعى العام اتهاما رسميا
530 شخصا لم تبدأ محاكمتهم حتى الآن
30 شخصا تم اتهامهم بسرقة ممتلكات حكومية
225 تم اتهامهم بالاعتداء على مسئولى إنفاذ القانون
اقتحام الكونجرس
عام واحد.. عقوبة الدخول أو البقاء بمبنى الكابيتول بمخالفة القانون
75 متهما باستخدام سلاح مميت أو خطير ضد الضباط
81 فردا سابقا وحاليا من الجيش ضمن المتهمين
160 اعترافا وإقرارا بالذنب
70 حكماً تم إصداره حتى الآن
18 عاماً عمر أصغر متهم
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