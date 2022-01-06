استمرار ارتفاع إصابات ووفيات "كورونا" فى عدد من دول العالم

كتبت هناء أبو العز

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 6766 حالة إصابة جديدة بكوفيد و66 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين فى البلاد إلى 760 ألفا و749 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 31 ألفا و303 حالات حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 ألاف و632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و187 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و689 ألفا و291 والوفيات إلى 96 ألفا و896 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و500 ألفا و914 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرجيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 185 ألفا و237 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2811 وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء آكي برس القيرجيزية.

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فى آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 199 ألفا و507 حالات، بإجمالى وفيات 1485.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكترونى أن البلاد سجلت فى الوقت نفسه 66 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام فى الفترة نفسها، مما رفع إجمالى المتعافين إلى 197 ألفا و444.

وفى منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الخميس، تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2061 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنجولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 392 ألفا و777 حالة إصابة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3269 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى47 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 856 ألفا و685 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و871 حالة، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبكتاتور.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 8853 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 21 حالة وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في النمسا إلى 1312939 حالة، وتبلغ الوفيات 13823 حالة.

وفي إستونيا، بلغت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية 1643 حالة، إضافة إلى 3 حالات وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المصابة حتى الآن 247862 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1945 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 3829 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و5 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في سلوفينيا إلى 478860 حالة، بينما تبلغ الوفيات 5634 حالة…