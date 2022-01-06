وقال أحد أقرباء الشهيد إنه وعندما كان الشاب الشهيد يهم بعبور الشارع متوجهًا إلى عمله دهسه المستوطن ليلقى مصرعه على الفور. 
والشاب متزوج وأب لرضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شابًا ينتحب ويحاول آخرون تهدئته وجثة الشهيد المغدور به ملقاة على جانب الطريق.