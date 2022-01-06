استئناف عملية البحث عن 6 صيادين من البرلس فى عرض البحر المتوسط.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد منطقة أبو الروس الواقعة بين محافظتي بورسعيد ودمياط، اليوم الخميس، أعمال البحث في مياه البحر المتوسط عن6 صيادين مفقودين، لغرق مركبهم سيدنا الحسين، مساء الاثنين قبل الماضي، وأنقذت العناية الإلهية 3صيادين كانوا على متن مركب الصيد وجميعهم من قرية البنائين التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

قال محمد شرابي، شيخ صيادين برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، استئناف عمليات البحث عن الصيادين الغارقين من أبناء برج البرلس في البحر الأبيض المتوسط، بين محافظتي دمياط وبور سعيد، وتم تجهيز مراكب الصيد من أبناء المدينة، وكذلك غواصين الخير، بالإضافة إلى الجهات المعنية، للغطس بحثا عن المركب الغارق، والجثامين بمحيطه.

وأضاف شيخ صيادي البرلس، أن غواصي الخير قدموا من عدد من المحافظات، لاستئناف أعمال البحث، وذلك بعد توقفها لعدة أيام نظرا لسوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن هناك تكاتف من الجميع لإنهاء عملية البحث في أسرع وقت.

وقال إيهاب الملحي، قائد الغواصين المتطوعين، لـ" اليوم السابع"، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتصل به هاتفيا، لمتابعة أعمال البحث عن الصيادين ال6 المفقودين، وأنه توجه لأسرة الصيادين ال6 وقدم لهم واجب العزاء، وبدأت بالفعل عمليات البحث عن الصيادين.

وأضاف محمود الجمال، ابن عم الصيادين المفقودين، نتمنى من الله أن يتم العثور على أبناء عمه، لتخفيف آلام وأحزان عمه الملازم الفراش منذ أشهر لإصابته بالمرض، ولتهدأ نفوسهم، سواء كانوا أحياء أو شهداء عند الله.

وأكد أحمد الجمال، والد الصيادين، أتوجه لله بالدعاء بالعثور على انجاله، ليرتاح باله، مشيراً إلى أن أخر اتصال بينه وبينهم كان يوم الأحد قبل الماضي قبل الحادث بحوالي 24 ساعة، واطمأن عليهم كما تواصلوا مع والدتهم وبنجالهم، وفوجئ في اليوم الثاني بخبر تعرض مركبهم للغرق، ونجاة شقيقه علي ونجله حسن، وفقد أنجاله ال 4 محمد احمد الجمال، ورمضان احمد الجمال، والسيد احمد الجمال، وإبراهيم أحمد الجمال، ويوسف قاسم" نجل خالتهم، وحمادة بكري، زوج نجلته.

وقال رجب إبراهيم محمد، أحد الغواصين المشاركين في أعمال البحث، أن الغطاسين استعدوا لهذه الغطسه بالمعدات، فتم تجهيز المعدات لينطلقوا من ميناء الصيد بدمياط، للقيام بأعمال المسح البصري، وكذلك الغطس في أعماق المياه للبحث عن المركب الغارق وفي محيطه، مؤكداً أن عمليات المسح البصري قد تمتد إلى العريش، وذلك على أمل أن يتم رؤية الجامين طافية في المياه، حيث مر على غرقهم أكثر من أسبوع.

وأضاف وائل شعبان، أحد الغواصين المشاركين في عمليات البحث عن الصيادين، بأن الغواصين المشاركين في هذه الأعمال للبحث عن الصيادين، دوليين ومن المتوقع أن تصل الغطسة إلى 60 متر تقريبًا في أعماق البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن غطاسي الخير قدموا لإجراء عمليات البحث عن الصيادين الـ 6 من العديد من المحافظات، من أجل العثور على الجثامين، وأنهم في حال عدم العثور على الجثامين اليوم، سيتم استئناف أعمال البحث في الغد، حيث سينضم غطاسين جُدد للفريق المشارك اليوم.

يذكر أن الصيادين المفقودين جميعهم من أسرة واحدة، وهم: رمضان محمد حسن الجمال، وأشقاؤه إبراهيم، السيد، محمد، زوج شقيقتهم حمادة بكري، وابن خالتهم يوسف عبد ربه قاسم، وتم إنقاذ عمر شعبان عبد ربه البيطاني، علي حسن الجمال، شقيق مالك المركب الغارق، ونجله حسن علي حسن الجمال، وهم 4 إخوة، وابن خالتهم، وزوج شقيقتهم، ليُخيم الحزن على أسرة المفقودين في البحر المتوسط.



ابراهيم الجمال



احدى المراكب المشاركة في عمليات البحث من البرلس



احدى المراكب المشاركة في عمليات البحث



السيد الجمال



حسن بكري شهرته حمادة



محمد ورمضان الجمال



والد الصياد احمد الجمال



والدة الصيادين