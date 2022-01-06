ارتفاع سعر نفط عُمان 44 سنت ليسجل 78.86 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر مارس القادم 78.86 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعا بلغ 44 سنتا مقارنة بسعر الأمس الأربعاء البالغ 78.42دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغت 80.26 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.32دولار مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وكان وزراء الطاقة والنفط قد قرروا ، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين "أوبك +"، إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.

وذكرت منظمة أوبك - في بيان الثلاثاء، في ختام الاجتماع الوزاري عبر الفيديو، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - أنه تقرر إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري ال(19) لمنظمة أوبك وخارجها، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر فبراير المقبل وذلك وفقا ل "أ ش أ".

ولفت البيان إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في المنظمة في 2 فبراير المقبل.