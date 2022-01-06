إيطاليا تفرض التطعيم الإجبارى ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما

فاطمة شوقى

تفرض إيطاليا التطعيم الإجبارى لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير وسيستمر حتى 15 يونيو، حيث يهدف على حد تعبير رئيس الوزراء ماريو دراجي ، إلى "الحفاظ على الأداء السليم لهياكل المستشفيات ، وفي الوقت نفسه ، الحفاظ على المدارس والأنشطة الاقتصادية".

وقالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن السلطات الصحية تقدر أن حوالي 13٪ من السكان في ذلك العمر ، الذي يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين شخص ، لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح.

وسيتم تطبيق الطبيعة الإجبارية للقاح ، وهي إحدى توصيات اللجنة العلمية التي تقدم المشورة للسلطة التنفيذية ، على جميع المقيمين في إيطاليا ، بما في ذلك المواطنون الأجانب الذين بلغوا سن الخمسين.

وقال دراجى " نريد دفع الإيطاليين الذين لم يتم تطعيمهم بعد إلى القيام بذلك، نتدخل على وجه الخصوص بشأن الأعمار الأكثر تعرضًا لخطر الاستشفاء لتقليل الضغوط على المستشفيات وإنقاذ الأرواح". وتؤكد مصادر حكومية أنه يتم فرض عقوبات على من لا يمتثل للالتزام ، مثل تعليق توظيف العمال أو دفع غرامة قدرها 100 يورو لمن لا يعملون".

وقد حظي هذا الإجراء بتأييد مجلس الوزراء بالإجماع وسيصادق عليه بمرسوم ، حيث لا تزال البلاد في حالة طوارئن ولكن لا يزال يتعين توضيح تفاصيل كيفية تنفيذه.

كان النقاش حول التطعيم الإلزامي حيويًا للغاية في أوروبا لأسابيع ، وشددت رئيسة اللجنة ، أورسولا فون دير لاين ، في أوائل ديسمبر على أن السلطة التنفيذية للمجتمع لا تملك الصلاحيات لفرض هذا الالتزام ، لكنها اعتبرته "أمرًا مفهومًا" ومناسب لقيادة هذه المناقشة الآن ".

في النمسا ، سيدخل الإجراء حيز التنفيذ الشهر المقبل. وستقدم الحكومة الألمانية قانونًا إلى البرلمان لجعل التطعيم إلزاميًا أيضًا اعتبارًا من فبراير.