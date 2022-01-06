إنشاء 66 مدرسة بسوهاج بـ329.3 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

التعليم هو حجز الزاوية في أي مجتمع يبحث عن التقدم والرقى، والرئيس السيسى وضع على عاتقه تطوير العملية التعليمية في كل ربوع المحافظات المصرية، وهذا الأمر واضح وجلىّ من خلال التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسى لكافة القطاعات الحكومية بأهمية التكاتف من أجل التطوير الكامل للتعليم، خاصة التعليم ما قبل الجامعى.

الأمر لم يقتصر فقط على التوجيهات والتعليمات بل إن تطوير التعليم دخل ضمن المباجرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى استهدفت تطوير الريف المصرى وهذا الأمر شمل 181 قرية داخل 7 مراكز على مستوى المحافظة، وخلال عام واحد بسوهاج تم إنشاء 66 مدرسة بإجمالى 834 فصلا بتكلفة 329.3 مليون جنيه، وفى التقرير التالى نرصد أبرز المعلومات عن هذه المدارس الجديدة.

1- إجمالي عدد المدراس التي تم إنشاؤها في عام 2021 بلغ 66 مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى.

2- بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المدارس الــ66 ما يقرب من 329.3 مليون جنيه.

3 - قبل المدارس الـ66 تم الإنتهاء من 157 مدرسة بإجمالى 261 مليون جنيه منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.

4- الهدف من إنشاء المدارس الجديدة تطوير العملية التعليمة وتقليل كثافة الطلاب لتحسين جودة التعليم.

5 - من بين المدارس الجديدة إنشاء 7 مدارس بمركز سوهاج، بإجمالي 97 فصلا.

6- إنشاء 3 مدارس بمركز طهطا بإجمالي 78 فصلا، و5 مدارس بمركز طما بإجمالي 62 فصلا.

7- إنشاء 5 مدارس بمركز المراغة بإجمالي 56 فصلا.

8- إنشاء مدرستين بمركز جهينة بإجمالي 39 فصلا.

9- إنشاء 3 مدارس بمركز ساقلته بإجمالي 34 فصلا.

10- إنشاء مدرستين بمركز أخميم بإجمالي 44 فصلا.

11- إنشاء 17 مدرسة بمركز جرجا بإجمالي 219 فصلا.

12- إنشاء 10 مدارس بمركز البلينا بإجمالي 92 فصلا.

13- إنشاء 6 مدارس بمركز المنشاة بإجمالي 60 فصلا.

14- إنشاء 5 مدارس بدار السلام بإجمالي 59 فصلا.



انفو مدرسة الشيخ جاهين بدار السلام



انفو مدرسة سفلاق الابتدائية



مدرسة برخيل البلينا



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (3)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (2)



مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية بالمراغة (1)



مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية بالمراغة (2)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (2)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (3)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (4)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (5)



مدرسة محلج جرجا الفنية بنات (6)



جناح مدرسة الغريزات الابتدائية بالمراغة (3)



صيانة مدرسة اولاد اسماعيل الإبتدائية (1)