إلغاء الدراسة فى شيكاغو الأمريكية بسبب خلاف حول حضور الطلاب فى ظل كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

ألغى قادة المدارس فى مدينة شيكاغو الأمريكية الدراسة لليوم الثانى على التوالى بعد الفشل فى التوصل إلى اتفاق مع نقابة المعلمين بشأن بروتوكولات السلامة الخاصة بكوفيد 19 فى ثالث أكبر المقاطعات المدرسية بالولايات المتحدة.

وسعى اتحاد المعلمين فى شيكاغو إلى العودة إلى التعليم عن بعد مع ارتفاع إصابات كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، وفشل الجانبان فى التوصل إلى اتفاق، إلا أن المسئولين عن المدارس العامة بشيكاغو، قالو إن التعليم عن بعد لم ينجح ويمكن أن تعمل المدارس بسلام مع تطبيق البروتوكلات.

وقالت أسوشيتدبرس إن إلغاء الدراسة والأنشطة يؤثر على حوالى 350 ألف من الطلاب، وجاء بعد فشل مفاوضات خلف الأبواب المغلقة يوم الأربعاء فى التوصل إلى اتفاق. حيث طلب مسئولو المدينة، ومن بينهم لوريد لايتفوت عمدة شيكاغو مواصلة التعليمات الخاصة بإعطاء الدروس في داخل الفصول المدرسية، فإن 88% من قادة اتحاد مدرسي المدينة إضافة إلى 73% من أعضاء الاتحاد صوتوا اليوم لصالح التعليم عن بعد وفقا لشبكة إيه بي سي الأمريكية.

وكان الرئيس الامريكى جو بايدن قد قال مرارا إن يريد أن تظل المدارس مفتوحة، اعترافا بالضرر الذى سببه التعليم عن بعد للطلاب، وفى ظلعدم وجود مخاطر كبيرة بانتقال العدوى فى المدارس، وقال منسق فريق البيت الأبيض لاستجابة كورونا جيف زينتس فى مؤتمر صحفى يوم الأربعاء إن الرئيس كان واضحا للغاية بضرورة أن تظل المدارس مفتوحة.

وتجنب جينتس وميئولى البيت الأبيض الأخرون مهاجمة المعلمين فى شيكاغو، لكنهم لم يخفوا أيضا إحباطهم مما حدث، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن الرئيس يريد أن تظل المدارس مفتوحة، وسنواصل استخدام كل الموارد ونعمل لضمان أن يكون الوضع هكذا.