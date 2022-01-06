وذكر بيان أصدرته الصحة الكويتية أن نتيجة المسحة التى أجريت للوزير صباح اليوم كانت إيجابية، وأن الوزير سيطبق بروتوكول العزل المنزلى وفق الاشتراطات الصحية مع ممارسة مهامة الوزارية عن بعد.