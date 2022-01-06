إصابة شاب فى حادث مرورى شهد تصادم سيارتين ودراجتين بخاريتين بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شاب فى حادث مرورى، حيث صدمته سيارة تقودها سيدة بمنطقة الهرم، واصطدمت السيارة أيضا بسيارة ملاكي أخرى، ودراجتين بخاريتين، وتم التحفظ على السيدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر شهود عيان أن سيارة ملاكي تقودها سيدة اصطدمت بشاب، ثم اصطدمت بسيارة أخرى، ودراجتين بخاريتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.