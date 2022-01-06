إسرائيل تعلن إعادة الطيران مع جميع الدول المصنفة فى القائمة الحمراء لكورونا

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قالت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم /الخميس/، إنه اعتبارًا من غد /الجمعة/، لن يتم تصنيف أى دولة على أنها "حمراء" وستجرى إعادة الطيران مع جميع الدول المُصنفة حتى الآن في القائمة الحمراء.

ونسبت صحيفة (جيروزاليم بوست) إلى نحمان آش، مدير عام الوزارة قوله، إن هذه الخطوة ستسمح للإسرائيليين بالسفر مرة أخرى إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى إذن حكومي خاص، أو الحجر الصحي لمدة أسبوع عند عودتهم - بشرط أن يكونوا قد حصلوا على التطعيم.

وأضاف "آش": إن القرار استند إلى حقيقة وهي أن معدلات الإصابة بكورونا تظل مرتفعة بالفعل رغم إغلاق الحدود، إذ تبين أن إغلاق الحدود لم يُساعد.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، عن تسجيل 16 ألفا و115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة -وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- إلى تواجد 134 شخصًا في حالة خطيرة من بينهم 41 منهم على أجهزة التنفس الصناعي. وبلغ إجمالي الحالات المصابة في إسرائيل مليونًا و492 ألفا و37 حالة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 8 آلاف و253 حالة.

وكان أحد أكبر خبراء الصحة الإسرائيليين، توقع أن يُصاب ثلث الإسرائيليين تقريبًا بمتحور أوميكرون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن البروفيسور عيران سيجال، من معهد وايزمان، توقع في تقرير رسمي تم تسليمه إلى الحكومة، أن يصاب واحد من كل ثلاثة أو أربعة إسرائيليين بالمتحور الجديد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن معظمهم لن يعرفوا أساسا أنهم قد أصيبوا إذ أن أدوات الفحص في إسرائيل آخذة في النفاد بسرعة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مراكز فحص كورونا شهدت اكتظاظا حادا جدا خلال اليومين الأخيرين، ما قد يودي إلى انهيار مُحتمل لقدرة هذه المراكز على استيعاب المترددين عليها.