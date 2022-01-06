رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، عن تسجيل 16 ألفا و115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة -وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- إلى تواجد 134 شخصًا في حالة خطيرة من بينهم 41 منهم على أجهزة التنفس الصناعي. وبلغ إجمالي الحالات المصابة في إسرائيل مليونًا و492 ألفا و37 حالة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 8 آلاف و253 حالة.

وكان أحد أكبر خبراء الصحة الإسرائيليين، توقع أن يُصاب ثلث الإسرائيليين تقريبًا بمتحور أوميكرون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن البروفيسور عيران سيجال، من معهد وايزمان، توقع في تقرير رسمي تم تسليمه إلى الحكومة، أن يصاب واحد من كل ثلاثة أو أربعة إسرائيليين بالمتحور الجديد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، محذرًا من أن معظمهم لن يعرفوا أساسا أنهم قد أصيبوا إذ أن أدوات الفحص في إسرائيل آخذة في النفاد بسرعة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مراكز فحص كورونا شهدت اكتظاظا حادا جدا خلال اليومين الأخيرين، ما قد يودي إلى انهيار مُحتمل لقدرة هذه المراكز على استيعاب المترددين عليها.