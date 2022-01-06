وأشارت الوزارة -وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- إلى تواجد 134 شخصًا في حالة خطيرة من بينهم 41 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في إسرائيل مليونًا و492 ألفا و37 حالة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 8 آلاف و253 حالة.