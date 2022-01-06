إحالة مدير مدرسة للمحاكمة التأديبية لتحصيله الرسوم الدراسية لنفسه فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، مدير أحد المدارس الإعدادية إلى المحكمة التأديبية لتحصيله الرسوم الدراسية للطلاب الغير معفيين لنفسه فى حين أنه غير مختص بالتحصيل .

وكشفت التحقيقات، أن مدير المدرسة باع أوراق اجابات امتحانات الطلبة عن الأعوام السابقة لأحد المطاعم دون اتباع الاجراءات المخزنية وحصل على مقابل بيعها كما حصل على جزء من المبالغ التي قام عمال المدرسة بتحصيلها من ـولياء الامور عند توزيع شهادات النجاح عن العام الدراسي 2020، 2021.

كما كشفت التحقيقات أن مدير المدرسة كما بالتوقيع بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالمدرسة في بعض الـيام بدلا من معلم منتدب للمدرسة من مدرسة أخرى اعتبارا من فبراير2021 وحتى تاريخه .

كما كشفت التحقيقات مع مدير المدرسة، أنه تراخى في توريد المبالغ المحصلة من الطلبة المشار اليهم لخزينة الإدارة التعليمية ببا والتي تقدر بـ 18 ألف و130 جنيها واحتفظ بها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020 ، 2021 وحتى شهر سبتمبر 2021 دون مبرر قانونى .

كما كشفت التحقيقات أن مدير المدرسة قام بتحرير فاتورة وهمية باجمالي مبلغ 3980 جنيها بشأن أعمال صيانه بالمدرسة في غضون عام 2020 ، 2021 واستولى على هذا المبلغ وذلك بعدم توريد كافة الأصناف المدرجه بهذه الفاتورة للمدرسة.