اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 02:46 م
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إجراءات احترازية لاستقبال المصلين بالكنيسة المرقسية واعتذار لـ "المهنئين"

الخميس، 06 يناير 2022 01:56 م
إجراءات احترازية لاستقبال المصلين بالكنيسة المرقسية واعتذار لـ "المهنئين" استعداد كنائس الإسكندرية لعيد الميلاد المجيد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تستعد كنائس الإسكندرية لاستقبال المصلين اليوم الخميس، لآداء صلاة القداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد بإجراءات احترازية، منعا للزحام حفاظا على سلامة المصلين بوضع علامات إرشادية داخل الكنائس وأماكن للجلوس والإلتزام بالتباعد الاجتماعى أثناء الصلوات والالتزام بارتداء الكمامة.
 
 
وفى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، نظرًا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تحوراته الجديدة، فسوف تكتفي في الكنيسة القبطية بصلوات القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد  مع الاعتذار عن عدم استقبال المهنئين. 
 
 
كما أعلنت الكنيسة عن اذاعة القداس على الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .
 
 
 

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