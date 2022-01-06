أوباما: اقتحام الكابيتول منع أمريكا أن تكون قدوة ديمقراطية لباقى دول العالم

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فى بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، إن الحزب الجمهورى يمنع الأمريكيين من الدفاع عن الديمقراطية والحرية فى جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل " الأمريكية.

وأكد أوباما، دون أن يذكر الحزب الجمهورى بالاسم، إن الأصوات البارزة فى الحزب الجمهورى "تعمل بنشاط على تقويض الديمقراطية فى الداخل"، مما يمنع الولايات المتحدة من أن تكون قدوة على المسرح العالمى.

وكتب أوباما: "تاريخيًا، كان الأمريكيون مدافعين عن الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم - خاصة عندما تتعرض للهجوم".

وأضاف: "لكن لا يمكننا أداء هذا الدور عندما تعمل شخصيات بارزة في أحد أحزابنا السياسية الرئيسية على تقويض الديمقراطية في الداخل. لا يمكننا أن نكون مثالاً يحتذى به عندما يكون قادتنا على استعداد لتلفيق الأكاذيب والتشكيك على نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة ".

جاء بيان أوباما اللافت للنظر في نفس الوقت تقريبا عندما وجه الرئيس بايدن توبيخا لاذعا للرئيس ترامب فى تصريحات من مبنى الكابيتول ، الذي اجتاحه حشد عنيف قبل عام واحد.

وأشارأوباما "إن هجوم 6 ينايرأوضح مدى هشاشة التجربة الأمريكية في الديمقراطية حقًا."

ويذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد خلال كلمته فى الذكرى الأولى لاقتحام الكونجرس، أن الشعب والمشرعين عليهم أن يقرروا نوع الأمة التى ستكون عليها الولايات المتحدة.

وقال الرئيس بايدن: "فى هذه اللحظة، يجب أن نقرر أى نوع من الأمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل العنف السياسي كقاعدة؟ هل سنكون أمة حيث نسمح لمسؤولي الانتخابات الحزبية بإلغاء قانون عن إرادة الشعب؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة، ولكن في ظل الأكاذيب؟ لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نكون هذا النوع من الأمة. الطريق إلى الأمام هو الاعتراف بالحقيقة"، وأضاف بايدن: "لن أسمح لأحد بضرب خنجر في رقبة ديموقراطيتنا".

وأضاف بايدن: "لم تكن هذه مجموعة من السياح. كان هذا تمردًا مسلحًا. لم يكونوا يتطلعون إلى دعم إرادة الشعب. كانوا يتطلعون إلى إنكار إرادة الشعب، لا تدفنوا الحقيقة" بشأن 6 يناير".

وأشار إلى أن الأمريكيين جميعًا شاهدوا أحداث ذلك اليوم - حشدًا من المشاغبين يحطم النوافذ ويهاجم الضباط ويخرق مبنى الكابيتول، وقال: "هذا لا يتعلق بالتعثر في الماضي. هذا يتعلق بالتأكد من عدم دفن الماضي. هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. هذا ما تفعله الدول العظيمة. إنهم لا يدفنوا الحقيقة. إنهم يواجهوها".

ويأتي الخطاب وسط سلسلة من الفعاليات التي يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد الذى شهد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.