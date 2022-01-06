أسعار الذهب اليوم 6 يناير 2022.. تراجع جميع الأعيرة في سوق الصاغة

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6 يناير 2022 استمرار تراجع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي، حيث هبطت أسعار الذهب لجميع الأعيرة بحوالي 3 جنيهات في التعاملات الفورية للذهب، مع استمرار تراجع سعر خام الذهب عالميا إلي مستويات دون 1800 دولار للأونصة قبل أن يتعافي الذهب جزئيا إلي 1801 دولار الآن، وهذا السعر قابل للتغير بسرعة نتيجة الأحداث الاقتصادية واستمرار التداول على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 سجل 902 جنيهات.

عيار 21 سجل 790 جنيها.

عيار 18 سجل 676 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1800 دولارا.

أسعار الذهب أمس شهدت أيضا تراجع بنفس القيمة تقريباً، حوالي 3 جنيهات في سوق الصاغة لجميع الأعيرة المتداولة، لتنزل الأسعار إلي 793 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ثم تراجع جديد اليوم اليوم الي مستوي 790 جنيها حتى هذه اللحظة، مع إمكانية تغير جديد في الأسعار خلال الساعات القادمة.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف اليها أسعار المصنعية التي تختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، كذلك يضاف علي الذهب عند شراءه الدمغة ورسوم تصل إلي تتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه في الجرام من عيار 21.