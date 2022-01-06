وأفادت وزارة الصحة الأسترالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 2302 حالة وفاة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة أمس، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 322 ألفا و180 متعافيا.