كانبرا (أ ش أ)

سجلت أستراليا، 72 ألفا و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فى حصيلة قياسية جديدة لليوم الرابع على التوالى، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد منذ بدء تفشى الوباء إلى 684 ألفا و614 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الأسترالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 2302 حالة وفاة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة أمس، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 322 ألفا و180 متعافيا.

وأمس الأربعاء، سجلت أستراليا 64 ألفا و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 612 ألفا و388 حالة.