أبناء الجالية المصرية بمسقط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد.. صور

مسقط - محمد سعد

شارك أبناء الجالية المصرية فى مسقط المسلمين أشقائهم المسيحيين مساء اليوم فى الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، فى ظل أجواء المحبة، بحضور ومشاركة رفيعة المستوى.. وسط أجواء احتفالية عامرة بالمحبة والتآخي.

وحرص الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عمان على الترحيب بالسفير المصرى والحضور وألقى كلمة رحب فيها بجميع الحضور وتحدث عن أجواء المحبة والتسامح.. بين الجميع والمصير الواحد المشترك.

كما تقدم الأب سوريال بالشكر الى الرئيس السيسى متمنياً لفخامته ولمصر دوام التقدم والازدهار وأن يعم السلام والرخاء لبلدنا العزيز مصر وأن يحفظها من كل شر.. وسط التطور الكبير الذى يشهده الجميع وأشاد باهتمام سيادته بالقضاء على العشوائيات والاهتمام بذوى الهمم

كما هنأ أبناء الجالية المصرية فى السلطنة بعيد الميلاد المجيد مشيداً بروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعاً مسلمين ومسيحيين، كما شكر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على رعايته الكريمة لأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان، ونقل إلى أبناء الجالية تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تهنئته التى بعث بها لأقباط مصر فى مسقط، وشكر وزير الأوقاف و"الشئون الدينية" العمانى، وشيخ الأزهر الشريف وشرطة عمان السلطانية.

كما هنأ السفير خالد راضى سفير مصر لدى سلطنة عمان الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مسقط وأبناء الجالية المصرية، حيث نقل تحيات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أبناء الجالية المصرية لإخوانهم بمناسبة حلول الأعياد واستعرض الإنجازات التى تحققت وما زالت على أرض مصر.

وقدم السفير خالد راضى سفير مصر لدى سلطنة عمان التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لجميع الأبناء المصريين الأقباط بسلطنة عمان، ونقل رسالة التهنئة التى بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكنيسة وأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان.

وأشاد بروح التعاون والإخاء والمودة التى تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين والمسيحيين، والتلاحم والتعاون بين جميع أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان ممثلة فى الكنيسة والمسجد والقساوسة والشيوخ وكل أفراد الجالية أثناء جائحة كورونا.

كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت وما زالت على أرض مصر ووقوف الشعب المصرى صفا واحدًا خلف قيادته مؤكدين أن مصر قوية بأبنائها الذين يمثلون عنصرى الأمة بكبريائها .. وعزتها وكرامتها .. ومبادئها .

وحرص عدد كبير من المصريين- أقباطا ومسلمين- فى مسقط على المشاركة معا فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث سادت الاحتفالات دعوات الخير والتسامح بين الجميع، فى مشهد وطنى حافل بمشاعر الحب والإخاء بين أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان

حضر الاحتفال اعضاء السفارة المصرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة المصرية بمسقط وصلالة، ورئيس النادى الاجتماعى للجالية المصرية بسلطنة عمان ولفيف من رموز الجالية المصرية، والكنيسة القبطية المصرية بمسقط.



جانب من القداس