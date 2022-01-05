7 نصائح تساعدك على منع الاكزيما وحماية الجلد من الالتهاب

كتبت - ميرفت رشاد

الأكزيما هي حالة جلدية تؤدي إلى الحكة والالتهابات، قد تسبب هذه الحالة أيضًا بقعًا جافة ومتقشرة وحمراء، غالبًا ما تسمى الأكزيما بالتهاب الجلد هو أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا، قد تختفي هذه الحالة لبعض الوقت لكنها تعود مرة أخرى، السبب الدقيق للإكزيما غير معروف ولكن الجينات وضعف المناعة قد يلعبان دورًا، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل ، بما في ذلك التغير في الطقس أو بعض الأطعمة أو التعرض لمنتجات قاسية ، إلى حدوث هذه الحالة، قد يوصي الأطباء ببعض المراهم والأدوية للسيطرة على هذه الحالة، ولكن يمكنك اتباع بعض الاحتياطات لتجنب الأعراض، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

الأكزيما: نصيحة للتعامل مع حالة الجلد

1. رطب بشرتك بشكل صحيح، اختر المنتج الذي يناسب بشرتك، ضعيه على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، سوف يساعد أيضًا في تقليل الحكة.

2. يمكن أن تسبب هذه الحالة حكة شديدة، لكن يجب تجنب الخدش قدر الإمكان، استخدم كريمًا مضادًا للحكة حسب إرشادات الطبيب، قم بتغطية المنطقة المصابة أو ارتدِ قفازات ليلاً لمنع الحكة.

3. تجنب استخدام المنتجات مع الصبغات والعطور ، اختر دائمًا الصابون الخفيف والطبيعي ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى.

4. الإجهاد، هو عامل آخر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه الحالة، ابق خاليًا من الإجهاد لمحاربة مضاعفات هذا المرض الجلدي، يمكن أن تساعدك تمارين الدواء والتنفس في التغلب على التوتر.

5. تغيرات الطقس، تؤثر أيضًا على هذه الحالة بشكل سلبي، الابتعاد عن الغبار والأقمشة غير المريحة ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مليئًا بالفواكه والخضراوات الطازجة لتجنب النوبات الجلدية.

6. اختاري الحمامات الدافئة وأضيفي كمية قليلة من الزيوت إلى روتين الاستحمام الخاص بك، هذا سوف يساعد في تقليل الحكة ، رطب بشكل صحيح بعد الاستحمام.

7. ابق على اتصال مع طبيبك لفهم الكريمات والمراهم والأدوية التي يجب استخدامها ومتى.