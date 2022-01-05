7 طرق لسداد فاتورة المياه عن شهر يناير .. تعرف عليها

كتب أحمد حسن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الانتهاء من الإصدار الجديد من فواتير المياه، عن شهر يناير 2022، وأصبحت متاحة للدفع بعدة طرق إلكترونية للتسهيل والتيسير على المواطنين، وذلك من خلال:

1- تطبيق الهاتف المحمول 125 والمتاح لنظام الأندرويد من خلال الرابط Google Play : http://bit.ly/2Da7iM3

ولنظام IOS من خلال الرابط App Store : https://apple.co/2D92VRz

٢- تطبيق فورى، عبر الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fawry.myfawry&hl=ar&gl=US

ومتاح من خلال ماكينات فورى.

٣- طريق الموقع الالكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

٤- تطبيق خالص https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paymobsolutions.khales

٥- الموقع الالكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

٦- تطبيق سهل بالقاهرة والإسكندرية https://play.google.com/store/apps/details?id=gtpay.gtronicspay.com

٧- تطبيق أمان https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amansuperapp.