3066 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات كلية التجارة بجنوب الوادى فى الفترة المسائية

صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الفترة المسائية بامتحانات كلية التجارة دور يناير 2022، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وذلك لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسة باللغة العربية انتظام وانتساب، وشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.



وأوضحت الجامعة فى بيان لها، أن عدد الطلاب بلغ 3066 طالب وطالبة، كما اطمأن الدكتور حسين عبد الباسط، عميد الكلية على حسن سير أعمال الامتحانات، وتنفيذ تعليمات الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة باتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد وكمامات وتوفير الهدوء داخل اللجان.



حضر الامتحانات الدكتور أبو الحمد مصطفى، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمود حامد عبد الرازق، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.