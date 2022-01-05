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10 معلومات عن أسئلة امتحانات الترم الأول للأول والثانى الثانوى.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:49 م
10 معلومات عن أسئلة امتحانات الترم الأول للأول والثانى الثانوى.. تعرف عليها طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل أسئلة وطريقة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث نستعرض أبرز الضوابط فى الخطوات التالية.

ـ أسئلة الامتحان متنوعة تشمل الاختيار من متعدد والمقالية.
ـ الأسئلة تشمل ما  تم تدريسه من مقررات خلال الفصل الدراسى الأول.
ـ الهدف الرئيسي من التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد.
ـ تهدف الأسئلة إلى قياس فهم مخرجات التعلم وتعتبر تدريبات مفيدة وهامة في الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية.
 ـ أسئلة الاختيار من متعدد ستكون إلكترونية في المواد الدراسية الأساسية ويتم تصحيحها إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري.
ـ  بينما ستكون الأسئلة المقالية ورقية في بعض المواد ويتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.
ـ تعقد امتحانات منتصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على التابلت داخل اللجان الامتحانية بالمدارس.
ـ  سيكون الامتحان أوبن بوك دون السماح باصطحاب الكتب الورقية إلى الامتحان.

ـ تتوافر الكتب الرقمية على التابلت وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكترونى.
ـ سيتم إجراء امتحانات المواد خارج المجموع ورقياً، والتي يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.


 


التربية والتعليم

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى

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اخبار مصر

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