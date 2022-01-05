وفاة الشيخ صالح اللحيدان‬⁩ عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض

وكالات الأنباء

تُوفى عضو هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، اليوم الأربعاء، عن عمرٍ ناهز التسعين عاماً، وذلك بعد معاناةٍ طويلة مع المرض، حسبما نقل موقع صحيفة "سبق" .

وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض".

وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترند، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.

والشيخ اللحيدان؛ وُلد في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1932، وتخرج من كلية الشريعة عام 1959م، وعمل سكرتيراً وملازماً قضائياً للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ مفتي المملكة العربية السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه، إلى أن عُين عام 1963م مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض، ثم رئيساً للمحكمة عام 1964م.

حصل الشيخ اللحيدان، على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969م، واستمر رئيساً للمحكمة الكبرى، إلى أن عُين عام 1970م قاضي تمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا، وشغل حتى عام 2009 منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى .

وقد تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع وفاة اللحيدان، بالمواساة والعزاء والدعوات له بقولهم "‏أحسن الله عزاء الأمة العربية والإسلامية في وفاة العلامة عضو هيئة كبار العلماء سماحة الشيـخ صالح اللحيدان .