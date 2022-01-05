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وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد: تماسك الشعب أجهض المخططات

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:27 م
وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد: تماسك الشعب أجهض المخططات وزير الداخلية مع قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب محمود عبد الراضي - تصوير مرقص اسحاق

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زار اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ـ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. مشيداً بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة وإستقرار البلاد ، ونشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن، مؤكداً أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها .. مؤكداً أن الشعب المصرى تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إجهاض المخططات التى تعرض لها لتفتيت نسيج المجتمع المصرى ووحدته التى ميزته عبرالتاريخ.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (1)
 

 

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (2)
 

 

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (3)
 

 

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (4)
 

 

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (5)
 

 

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (6)
 

 

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (7)
 

 

وزير الداخلية بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد (8)
 

 

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عيد الميلاد

اخبار الداخلية

الكاتدرائية

البابا تواضروس الثانى

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