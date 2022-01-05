وزيرة خارجية ألمانيا قبل زيارة واشنطن: ليس لدينا شريك أفضل من أمريكا

كتبت: هناء أبو العز

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة قبل زيارتها الأولى لواشنطن، حيث قالت أنالينا بيربوك فى تصريحات لصحيفة زيت الألمانية: كما زادت صعوبة الأوقات، زادت أهمية الشراكات القوية وكأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت بريبوك، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال الحوار، وقد أوضحنا ذلك بشدة للحكومة الروسية مرارًا وتكرارًا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، ونحن الآن ندخل مرحلة حاسمة حيث المناقشات الهامة معلقة على مستويات مختلفة .

وفي الآونة الأخيرة، تسبب انتشار ضخم للقوات الروسية بحوالي 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا في قلق كبير بشأن الغزو الروسي للبلد المجاور، ومع ذلك، فإن الحكومة في موسكو تنفي أي خطط من هذا القبيل وترفض الانتقادات لتحركات القوات.

وفي الأسبوع المقبل، في التاسع والعاشر من يناير، يعتزم ممثلون حكوميون من الولايات المتحدة وروسيا التحدث عن الأزمة في جنيف، بعد يومين ستجرى محادثات بين روسيا والناتو.

وكأمثلة على أهمية العلاقات عبر الأطلسي ، استشهدت بربوك أيضًا بالقطاع الاقتصادي والتعامل مع أزمة المناخ، قائلًة: إن قوة التحالف عبر الأطلسي لا تقاس بالدبابات والصواريخ ، ولكن أولاً وقبل كل شيء في حقيقة أننا نتحد عندما يكون الأمر مهمًا - أي عندما يتعين الدفاع عن القواعد الأساسية للقانون الدولي وعلينا الدفاع عن قيمنا المشتركة ".

وأضافت وزيرة الخارجية: نحن مصممون على العمل معًا لحماية نظام السلام الأوروبي.

وأشارت بربوك أيضًا إلى الذكرى السنوية 6 يناير القادمة للهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي ، وإنها تسافر إلى واشنطن ليس فقط كوزيرة للخارجية ، ولكن أيضًا بصفتها ديمقراطية قوية وبرلمانية، وقالت في الاتحاد الأوروبي وفي مجموعة السبع ، نحن متحدون بهدف تعزيز الديمقراطيات وجعلها أكثر مرونة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية".