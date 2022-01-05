اليوم السابع
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وزارة الطيران تشارك فى حلقات نقاشية عن الملاحة الجوية بمعرض "إكسبو دبى"

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:30 م
وزارة الطيران تشارك فى حلقات نقاشية عن الملاحة الجوية بمعرض "إكسبو دبى" مطار القاهرة -أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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استمرارًا لسلسلة الفعاليات التى تنظمها وزارة الطيران المدنى خلال مشاركتها بمعرض "إكسبو دبى 2020"، شارك وفد وزارة الطيران المدنى برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى الفعالية الرابعة لوزارة الطيران المدنى، حيث شاركت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بحلقات نقاشية واجتماعات عمل تحت عنوان "خدمات الملاحة الجوية ودول الجوار" بحضور الطيار هشام عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
 
وتهدف مشاركة وزارة الطيران من خلال هذه الفعالية إلى التعريف بالخدمات الملاحية التى تقدمها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية من منطلق الدور الريادي الذى تقوم به مصر  في مجال الملاحة الجوية.

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

معرض اكسبو

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