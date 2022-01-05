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وزارة الصحة تعلن وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لمصر اليوم

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:00 ص
وزارة الصحة تعلن وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لمصر اليوم لقاحات كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستقبل اليوم الأربعاء 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح، وتابع: "مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وإعطائهم اللقاح بشكل سريع".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا توجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حاليا، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم إرسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار، مضيفا: "هناك وفرة كبيرة في التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية".

وحول ملف تطعيمات كورونا بالجرعة الثالثة المعززة، قال الدكتور حسام عبد الغفار إنه تم تطعيم أعداد كبيرة تتجاوز النصف مليون مواطن، وجار إرسال باقي الرسائل للمستحقين، مضيفا أن هناك انخفاضا نسبيا لإصابات كورونا، لكن من الصعب الحديث عن انتهاء الذروة أو تخطيها، كما أنه من المبكر الحديث عن موجة خامسة من إصابات كورونا.

 


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