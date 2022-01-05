واشنطن بوست ترصد 650 ألف منشور على فيس بوك شكك في شرعية بايدن

كتبت : نهال أبو السعود

كتب المستخدمون على فيس بوك ما لا يقل عن 650 ألف منشور يهاجم شرعية فوز الرئيس بايدن الانتخابي بين يوم الانتخابات واحداث 6 يناير ، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست.

أفادت الصحيفة أن ما لا يقل عن 10 الاف منشور يوميًا على منصة التواصل الاجتماعي قد غذت في بعض الأحيان مزاعم كاذبة بأن نتيجة الانتخابات كانت مزورة وتتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الأمة.

ووفقا للتحليل، كتب احد المستخدمين: "يبدو أن الحرب الأهلية أصبحت أمرًا لا مفر منه !!! .. لا يمكننا السماح بالترشح للانتخابات الاحتيالية! يجب ألا تصعد أغلبية الصمت الآن وتطالب دول ساحة المعركة بعدم التصديق على الانتخابات الاحتيالية الآن! "

وقال آخر: "سنخوض حربًا مدنية في الشوارع قبل أن يكون بايدن موجودًا".

ودعت منشورات أخرى إلى إعدامات أو ممارسة العنف ضد المسؤولين السياسيين من كلا الحزبين. وفقا للتقرير ، تضمنت إحدى المنشورات صورة لمشنقة بها أكثر من اثني عشر مشنقة وشخصيات مقنعة جاهزة للشنق.

وأظهرت لقطات من تمرد 6 يناير مثيري الشغب الذين دخلوا مبنى الكابيتول وهم يهتفون لشنق نائب الرئيس آنذاك مايك بنس وآخرين يبحثون عن رئيسة النواب نانسي بيلوسي الديموقراطية.

وأشارت واشنطن بوست إلى أنه ربما كان هناك أكثر من 650 ألف منشور تم العثور عليها خلال تلك الفترة الزمنية، حيث فحص التحليل المنشورات في جزء فقط من مجموعات فيس بوك العامة ولم يأخذ في الاعتبار التعليقات والمنشورات في المجموعات الخاصة أو الملفات الشخصية الفردية.

في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية ، أزالت المنصة المنشورات التي تحتوي على محتوى عنيف أو بغيض ، لكنه قلل من هذه الجهود وأبطأ تكتيكات الإنفاذ في الأسابيع التي تلت ذلك.

قال درو بوساتيري ، المتحدث باسم ميتا عن دور المنصة في هجوم 6 يناير في بيان للصحيفة: "إن الفكرة القائلة بأن تمرد 6 يناير لم يكن ليحدث لولا فيس بوك هو فكرة سخيفة"، وأضاف: "إن مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير تقع على عاتق أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول ومن شجعوهم".