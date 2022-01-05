اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:09 م
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نقل 5 مصابين جدد فى حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى والعدد يرتفع لـ8 أشخاص

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:06 م
نقل 5 مصابين جدد فى حادث تصادم 11 سيارة بالدائرى الأوسطى والعدد يرتفع لـ8 أشخاص حادث تصادم سيارات الطريق الأوسطى
كتب عبد الرحمن سيد

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ارتفع عدد المصابين بحادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، إلى 8 مصابين ومتوفى ولا تزال عمليات المعاينة تجرى بمحيط الحادث، و نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى بنفق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة؛ وهى "سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكى وسيارتا ميكروباص"، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى المستشفى، كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات، وجرت عملية الإخماد، وقامت إدارة المرور بغلق النفق بالكامل وإجراء تحويلة مرورية لحين إزالة حطام الحادث.


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